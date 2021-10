United | Blind a Solskjaer | ' Con Ronaldo deve rivedere i suoi piani'

(Di domenica 10 ottobre 2021) MANCHESTER (Inghilterra) - Danny, vice - allenatore dell'Olanda e padre dell'ex difensore del ManchesterDaley, non ci è andato per il sottile nel criticare l'allenatore dei Red Devils ...

MANCHESTER (Inghilterra) - Danny, vice - allenatore dell'Olanda e padre dell'ex difensore del ManchesterDaley, non ci è andato per il sottile nel criticare l'allenatore dei Red Devils Ole Gunnar ­Solskjaer . Secondo ...MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchesterè attualmente al 4° posto in Premier League (14 punti) dopo l'1 - 1 contro l'Everton a - 2 dalla capolista Chelsea e secondo Dannyl'allenatore dei Red Devils Ole Gunnar ­Solskjaer deve ...L'ex calciatore olandese non ha usato mezzi termini nel criticare l'allenatore dei Red Devils: "Quale è l'identità di questo Manchester?" ...Il padre dell'ex difensore dello United ha espresso i suoi dubbi sui Red Devils, con il portoghese nel mirino: "Non pressa gli avversari" ...