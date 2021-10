Trovate le giare delle nozze di Cana | scavi miracolosi in Galilea

(Di domenica 10 ottobre 2021) In Israele trovati i resti di un antico centro di produzione di anfore. In quell'epoca e in quei luoghi Gesù trasformò l'acqua in vino di ARISTIDE MALNATI

In Israele trovati i resti di un antico centro di produzione di anfore. In quell'epoca e in quei luoghi Gesù trasformò l'acqua in vino di ARISTIDE MALNATI... ulivi (fortunatamente indenni dalla xylella) e da un canneto; i vialetti dove da grosse"... Qualche volta si tratta di persone che ritornano perché si sonobene e che ogni volta trovano ...In Israele trovati i resti di un antico centro di produzione di anfore. In quell’epoca e in quei luoghi Gesù trasformò l’acqua in vino ...Sono grandi quanto una palla da baseball, sono incredibilmente intagliate e sono state messe all'interno di una tomba: perché?