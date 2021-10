Sacchi: «La mia favorita per lo scudetto è la Juve» (Di domenica 10 ottobre 2021) “Non ho rimpianti ma volevo sempre fare di più e meglio è così lo stress mi ha consumato. Mi chiede se non ci sia più nulla di inventare? Il calcio si deve rinnovare, come per tutti gli sport. Oggi in Italia c’è più coraggio, anche nelle piccole società. Un trend che iniziò l’Empoli di Sarri. La mia favorita per lo scudetto? La Juve”. Lo ha detto Arrigo Sacchi dal palco del Festival dello sport di Trento. Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) “Non ho rimpianti ma volevo sempre fare di più e meglio è così lo stress mi ha consumato. Mi chiede se non ci sia più nulla di inventare? Il calcio si deve rinnovare, come per tutti gli sport. Oggi in Italia c’è più coraggio, anche nelle piccole società. Un trend che iniziò l’Empoli di Sarri. La miaper lo? La”. Lo ha detto Arrigodal palco del Festival dello sport di Trento.

Advertising

SpilungoneC : @tooclosetostxrs @draculola4 So meglio, fungono da sacchi. Una volta ci nascosi le chiavi di riserva di casa nella… - Stronza : @MariaCangialos6 Madonna.. le patatine sono la mia disperazione… Compro sacchi industriali di patatine ???????? - Oceaniqued1 : @Alessia18991 Papà super tifoso, portava mia mamma a San siro quando lo stadio non aveva ancora la copertura e 2 vo… - LaBiondastra : @DVD23690077 @AndreaSALIERI6 Accompagnavo mia nonna Giulia a fare la spesa dalla signora dietro l’angolo che aveva… - xmewampi : ho sistemato un sacco di cose in camera e fatto due sacchi di vestiti da eliminare e ghhh che fatica nella mia testa queste giornate -