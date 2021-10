Red Canzian, chi è l’ultima moglie Beatrice Niederwieser: “La scintilla non è scoccata subito” (Di domenica 10 ottobre 2021) Beatrice Niederwieser è la donna che ha conquistato e sposato Red Canzian, polistrumentista nonché storico componente dei Pooh. Ospite di Pierluigi Diaco nello studio di Io e Te venerdì 24 luglio, Red Canzian è convolato a nozze con Beatrice, detta Bea, nel 2000. Ai tempi del loro matrimonio, entrambi erano già genitori: lui di Chiara, ex cantante oggi chef di successo nata dall’amore con l’ex moglie Delia Gualtiero, e lei di Philipp, batterista e compositore che ha collaborato con grandi nomi della musica come Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo e che ha con Red un rapporto speciale. Il primo incontro fra Beatrice Niederwieser e lo storico componente di una delle band che hanno segnato la musica italiana è avvenuto in un locale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021)è la donna che ha conquistato e sposato Red, polistrumentista nonché storico componente dei Pooh. Ospite di Pierluigi Diaco nello studio di Io e Te venerdì 24 luglio, Redè convolato a nozze con, detta Bea, nel 2000. Ai tempi del loro matrimonio, entrambi erano già genitori: lui di Chiara, ex cantante oggi chef di successo nata dall’amore con l’exDelia Gualtiero, e lei di Philipp, batterista e compositore che ha collaborato con grandi nomi della musica come Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo e che ha con Red un rapporto speciale. Il primo incontro frae lo storico componente di una delle band che hanno segnato la musica italiana è avvenuto in un locale ...

Advertising

SanremoAncheNoi : RT @MusicTvOfficial: Torna #ScherziaParte, questa sera in prima serata su Canale 5 con @EnricoPapi2. Ospiti in studio #EleonoraGiorgi con @… - MusicTvOfficial : Torna #ScherziaParte, questa sera in prima serata su Canale 5 con @EnricoPapi2. Ospiti in studio #EleonoraGiorgi co… - TV_Italiana : Sarà una puntata Over quella di stasera di #ScherziaParte: fra gli ospiti Memo Remigi, Eleonora Giorgi e Red Canzia… - AerdnaXCI : #ScherziaParte #10Ottobre Ospiti Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, Red Canzian, Antonella Elia e Memo… - robertopontillo : RT @bubinoblog: Domenica sera a #ScherziaParte in studio: Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, Red Canzian, Antonella Elia e Memo… -