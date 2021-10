Quarticciolo | fanno la fila in strada per…acquistare la droga | beccati dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 ottobre 2021) Stavano facendo laper la “spesa”, ma non davanti a un supermercato. O meglio, non quello ‘tradizionale’ che ci viene in mente quando parliamo di spese. Perché erano insì, ma ine per acquistare la. E’ così che sono stati scoperti tre pusher, tutti senza occupazione e già noti alle forze dell’ordine, mentre cedevano a 4 acquirenti, in attesa lungo via Manfredonia all’angolo con via Ostuni (in zona), le dosi di: inper acquistare ladella Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 23enne della provincia di Firenze, una 32enne romena e un 39enne nato in Svizzera ma residente a Roma, tutti senza occupazione e già noti alle forze ...