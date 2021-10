Pensione a 62 per tutti, ma quota 92 per alcuni, 102 per altri (Di domenica 10 ottobre 2021) Un edile con quota 92, la maestra con quota 98, l'impiegato d'ufficio con quota 102, ma tutti in Pensione dai 62 anni. Sarebbe questa una via per le pensioni, davvero flessibile che potrebbe mettere tutti d'accordo. Tra le varie ipotesi del dopo quota 100 infatti, c'è la Pensione flessibile dai 62 anni di età. Ma allo stesso tempo c'è pure la questione dei lavori usuranti o gravosi da agevolare. Il post quota 100, con la necessità di svincolarsi dal rischio scalone di 5 anni parte da queste due vie che potrebbero però, benissimo, incrociarsi. E ne uscirebbe una misura che più flessibile non si può. Pensioni, la misura flessibile per eccellenza quota 100 chiude a fine 2021. Se ne va così la possibilità di pensionamento ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 10 ottobre 2021) Un edile con92, la maestra con98, l'impiegato d'ufficio con102, maindai 62 anni. Sarebbe questa una via per le pensioni, davvero flessibile che potrebbe mettered'accordo. Tra le varie ipotesi del dopo100 infatti, c'è laflessibile dai 62 anni di età. Ma allo stesso tempo c'è pure la questione dei lavori usuranti o gravosi da agevolare. Il post100, con la necessità di svincolarsi dal rischio scalone di 5 anni parte da queste due vie che potrebbero però, benissimo, incrociarsi. E ne uscirebbe una misura che più flessibile non si può. Pensioni, la misura flessibile per eccellenza100 chiude a fine 2021. Se ne va così la possibilità di pensionamento ...

