Paolo Gentiloni: "Tolleranza zero con le azioni squadriste" (Di domenica 10 ottobre 2021) L’onda sovranista “si sta ritirando in Europa. È da questa bassa marea che emergono violenze squadriste come ieri a Roma. Guai a sottovalutarle: Tolleranza zero verso chi aggredisce il sindacato e le forze dell’ordine. Ma le sfide che possono svelare la fragilità delle nostre democrazie vanno al di là dello squadrismo del sabato sera”. Lo dice in un colloquio con La Stampa Paolo Gentiloni, commissario per l’Economia dell’Ue.I populisti e i sovranisti, secondo Gentiloni, sono stati molto spiazzati dalla crisi Covid “perché ha messo al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica la fiducia nella scienza, l’importanza del welfare e della risposta dello Stato, la competenza, la collaborazione internazionale. Un elenco di questioni e di priorità che certamente non è nella loro ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) L’onda sovranista “si sta ritirando in Europa. È da questa bassa marea che emergono violenzecome ieri a Roma. Guai a sottovalutarle:verso chi aggredisce il sindacato e le forze dell’ordine. Ma le sfide che possono svelare la fragilità delle nostre democrazie vanno al di là dello squadrismo del sabato sera”. Lo dice in un colloquio con La Stampa, commissario per l’Economia dell’Ue.I populisti e i sovranisti, secondo, sono stati molto spiazzati dalla crisi Covid “perché ha messo al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica la fiducia nella scienza, l’importanza del welfare e della risposta dello Stato, la competenza, la collaborazione internazionale. Un elenco di questioni e di priorità che certamente non è nella loro ...

