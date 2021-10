No Green Pass: assalto all’Umberto I di Roma nella notte: 4 feriti, devastato il Pronto soccorso (Di domenica 10 ottobre 2021) Non si sono placate nella notte le proteste dei No Green Pass, che già dal tardo pomeriggio di ieri si sono resi protagonisti di violenti scontri e tafferugli con le forze dell’ordine nelle vie del centro di Roma, a seguito della manifestazione indetta a Piazza del Popolo. Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il Pronto soccorso del Policlinico Umberto I della Capitale, dove era ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il Green Pass, già in stato di fermo. I manifestanti hanno sfondato la porta di ingresso, poi hanno devastato il Pronto soccorso. Intanto sono già 12 gli arrestati dopo le scene di guerriglia urbana di ieri, ... Leggi su tpi (Di domenica 10 ottobre 2021) Non si sono placatele proteste dei No, che già dal tardo pomeriggio di ieri si sono resi protagonisti di violenti scontri e tafferugli con le forze dell’ordine nelle vie del centro di, a seguito della manifestazione indetta a Piazza del Popolo. Una trentina di manifestanti ha assaltatoildel Policlinico Umberto I della Capitale, dove era ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il, già in stato di fermo. I manifestanti hanno sfondato la porta di ingresso, poi hannoil. Intanto sono già 12 gli arrestati dopo le scene di guerriglia urbana di ieri, ...

