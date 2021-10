Masters1000 Indian Wells 2021: Lorenzo Sonego cede a Kevin Anderson nei due tie-break (Di domenica 10 ottobre 2021) Lorenzo Sonego saluta immediatamente il Masters1000 di Indian Wells. Il tennista torinese viene piegato con un doppio 7-6 contro il sudafricano Kevin Anderson, autore di una partita senza troppe sbavature. D’altro canto il numero 21 del mondo non è riuscito a far muovere il suo avversario, uscendo sconfitto in entrambi i tie-break, una delle sue specialità del suo 2021 (19-11 fino a questa sera nell’ultimo anno), a causa di alcuni errori rivelatisi letali. A partire dalla poca incisività con la seconda di servizio (12/26 totale), e cedendo qualcosa di troppo (27 punti di Anderson in risposta). Non è un caso che l’avversario vinca undici punti in più in un match chiuso con un doppio 7-6: 85-74 per il ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)saluta immediatamente ildi. Il tennista torinese viene piegato con un doppio 7-6 contro il sudafricano, autore di una partita senza troppe sbavature. D’altro canto il numero 21 del mondo non è riuscito a far muovere il suo avversario, uscendo sconfitto in entrambi i tie-, una delle sue specialità del suo(19-11 fino a questa sera nell’ultimo anno), a causa di alcuni errori rivelatisi letali. A partire dalla poca incisività con la seconda di servizio (12/26 totale), endo qualcosa di troppo (27 punti diin risposta). Non è un caso che l’avversario vinca undici punti in più in un match chiuso con un doppio 7-6: 85-74 per il ...

