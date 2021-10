Masters 1000 Indian Wells 2021 | Fognini non tradisce | battuto Struff in tre set

(Di domenica 10 ottobre 2021) Buona la prima per Fabio, che esordisce neldicon un’importante vittoria. 6-4 4-6 6-3 il punteggio del match che ha visto l’azzurro prevalere ai danni di Jan-Lennardal termine di una battaglia di 2h10?. Successo importante che proietta Fabio al terzo turno, dove troverà il vincente del match Martinez-Tsitsipas. IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Partenza molto positiva da parte dell’italiano, che costringe subito il suo avversario agli straordinari. Nonostante una palla break nel game d’apertura, Fabio deve attendere il quinto gioco per piazzare l’allungo. Bravo a consolidare il vantaggio annullando due palle break nel sesto gioco,spreca svariate chance per andare a servire ...

Nel secondo parziale il canovaccio di gioco pare essere di nuovo quello del primo set, ma ben presto l'ordine dei servizi salta: break di Monfils nel quarto gioco, immediato controbreak di Mager. L'...Il secondo set comincia anch'esso senza scossoni di livello su un fronte e sull'altro. I servizi non vengono praticamente scalfiti (si notano solo un paio di incursioni a 30, ma in vano recupero) fino ...Matteo Berrettini è intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria contro Tabilo all'esordio nel Masters 1000 di Indian Wells 2021. Le sue parole.Sul 3-1 Matteo ha persino la chance del doppio break, ma Tabilo non si disunisce e tiene la battuta. Anche Tabilo, però, si rivela pericoloso in risposta e, come nel set precedente, si procura la prim ...