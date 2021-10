Advertising

BorsariLorena : RT @blogtivvu: Manuel durissimo con Lulù gelosa di Sophie: “Non rompermi i coglion* con quelle facce di merd*” – VIDEO - blogtivvu : Manuel durissimo con Lulù gelosa di Sophie: “Non rompermi i coglion* con quelle facce di merd*” – VIDEO - manuel_y_jesus_ : RT @fratotolo2: L'Osservatorio sull'informazione giudiziaria durissimo contro l’inchiesta di #Fanpage su #FratellidItalia: “La domanda sorg… - Manuel_Storm : RT @LucioMalan: Durissimo il filosofo Agamben in audizione al Senato sul #GreenPass : lo Stato si autoesenta da responsabilità di omicidio… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel durissimo

Blog Tivvù

con Lulù: "Non rompermi i coglion*" Oggi Lulù , dopo aver parlato con Sophie , ha voluto chiarire conche ha chiaramente alzato un muro nei suoi confronti ma non riesce ad ...... quando sembra ormai vicino lo 0 a 0,Locatelli accoglie un passaggio di Chiesa e trafigge Milinkovic - Savic. Tre punti d'oro per la formazione di Allegri in questoderby: la ...Manuel Bortuzzo durissimo con Lulù Selassiè gelosa di Sophie: “Non rompermi i coglion* con quelle facce di merd*”, i video del confronto.Lucrezia Selassiè ès empre più fragile e ha un momento di sconforto: "Voglio essere capita anche io". Manuel Bortuzzo chiuderà la storia con lei?