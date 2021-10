Lavoratori autonomi in crisi | in 18 mesi perse 302 mila partite Iva

(Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott – La pandemia ha colpito duramente i. Lo conferma l’ultimo rapporto della Cgia di Mestre. Secondo l’Ufficio studi degli artigiani mestrini, “dal febbraio 2020 all’agosto 2021 il numero deinon dipendenti è sceso di 302unità (-5,8%) e quello dei subordinati è calato di 89(-0,5%). Se, in termini assoluti, i primi sono arrivati a 4.936.000, i secondi hanno toccato quota 17.847.000”. Nonostante queste cifre sembrano parlar chiaro, ladeglinon è dovuta solo al noto virus. Troppe saracinesche abbassate Nello studio della Cgia si sottolinea come “le chiusure imposte per decreto, le limitazioni alla mobilità, il crollo dei consumi delle famiglie e il boom dell’e-commerce” hanno peggiorato la ...

Advertising

mattino5 : 'Che cosa vuole essere il #CentroDestra? Secondo me c'è un immenso ceto medio di lavoratori del privati, autonomi e… - madonielive : Bonus Lavoratori Autonomi ISCRO: requisiti, calcolo, domanda - snoopyleft : RT @snoopyleft: Ho fatto decine di manifestazioni da ragazzo,decine:contro il terrorismo,per una scuola più giusta,per gli scioperi dei lav… - snoopyleft : Ho fatto decine di manifestazioni da ragazzo,decine:contro il terrorismo,per una scuola più giusta,per gli scioperi… - giuseppebaggio : RT @Mario40467789: @AngeloMarQin @MinistroEconom1 No mi spiace doverlo dire, ma è la Cgil che ha tradito i lavoratori. Molti sindacati aut… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori autonomi

La Legge per Tutti

in continua crescita il numero deidipendenti eche desidera inviare la richiesta di pensionamento. Sono soprattutto le donne a sentire forte il bisogno di smettere di lavorare fuori casa perché stanche di dividersi ......e nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione L'importo mensile varia in base al numero dei figli minori e all'ISEE. Con ISEE fino a 7.000 euro ...StampaL’Inps ha comunicato la proroga dei termini per chiedere l’assegno temporaneo per i figli ottenendo anche gli arretrati di luglio, agosto e settembre. L’istituto ha pubblicato il messaggio il 5 ...È in continua crescita il numero dei lavoratori dipendenti e autonomi che desidera inviare la richiesta di pensionamento. Sono soprattutto le donne a ...