Giallo da Ardea | tra i rifiuti in strada spunta anche…un’urna funeraria | è caccia al proprietario

Giallo ad Ardea dopo il ritrovamento venerdì scorso di un'urna funeraria abbandonata in strada tra i rifiuti. E' successo in Via Perseo all'altezza dell'incrocio con Via Scorpione, all'interno del Consorzio di Colle Romito. Dopo la segnalazione della vigilanza – l'urna era stata già notata nel tardo pomeriggio e in serata è scattato poi l'allarme – sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Anzio guidati dal Capitano Giulio Pisani che hanno effettuato i primi rilievi. All'interno dell'urna, privata di tutte le targhette identificative, sono state individuate effettivamente delle ceneri. I militari hanno pertanto avviato le indagini per cercare di risalire al proprietario che ora rischia una denuncia penale per soppressione di cadavere (art. 411 codice penale).

