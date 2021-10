Entrano in casa e portano via i gioielli, il furto in un appartamento di Udine (Di domenica 10 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Con fare sospetto fuori dal Prix della stazione e con una serie di decreti di espulsione Da Udine a Trieste un altro sabato di proteste contro il ... Leggi su friulioggi (Di domenica 10 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Con fare sospetto fuori dal Prix della stazione e con una serie di decreti di espulsione Daa Trieste un altro sabato di proteste contro il ...

Advertising

Sgrunt5 : @SUrsaring Ok, ora ti dirò una cosa che mi farà odiare da te: sono talmente in alto che con tutte le finestre apert… - Martorel9 : RT @siriomerenda: Italia 2021, Roma: i fascisti entrano indisturbati nella sede della #Cgil...mentre dal 2003 le forze dell'ordine non si p… - repelloidiotas : @_sseraphic Ma perché gli altri cosa fanno? ?? Francesca fa lo show in puntata e non, che piaccia o no ha un persona… - angyrelly1 : RT @siriomerenda: Italia 2021, Roma: i fascisti entrano indisturbati nella sede della #Cgil...mentre dal 2003 le forze dell'ordine non si p… - maya7317 : RT @siriomerenda: Italia 2021, Roma: i fascisti entrano indisturbati nella sede della #Cgil...mentre dal 2003 le forze dell'ordine non si p… -