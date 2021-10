Dopo gli ascolti Flop Voglio essere un mago cambia casa: quando va in onda (Di domenica 10 ottobre 2021) Non ha conquistato il pubblico dei Rai 2, i giovanissimi a quanto pare hanno bocciato questo esperimento. Era facile pensare che un programma come Voglio essere un mago potesse interessare solo a un pubblico di nicchia che ama questo genere di spettacolo. Va bene rivolgersi a un pubblico di giovani, ma quanti ragazzi e ragazze amano la magia così tanto da voler seguire un reality/talent dedicato a questo tema? Forse troppo pochi per un programma in prima serata, come si è visto con i dati di ascolto che hanno condanno il programma di Rai 2 al cambio di collocazione. Niente prima serata, Voglio essere un mago passa al pomeriggio di Rai 2. Ma quando andrà in onda? Vediamo i dettagli. Voglio essere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 ottobre 2021) Non ha conquistato il pubblico dei Rai 2, i giovanissimi a quanto pare hanno bocciato questo esperimento. Era facile pensare che un programma comeunpotesse interessare solo a un pubblico di nicchia che ama questo genere di spettacolo. Va bene rivolgersi a un pubblico di giovani, ma quanti ragazzi e ragazze amano la magia così tanto da voler seguire un reality/talent dedicato a questo tema? Forse troppo pochi per un programma in prima serata, come si è visto con i dati di ascolto che hanno cnno il programma di Rai 2 al cambio di collocazione. Niente prima serata,unpassa al pomeriggio di Rai 2. Maandrà in? Vediamo i dettagli....

Advertising

adrianobiondi : 'Banco Alimentare, dopo l'inchiesta di #Fanpage andata in onda a #Piazzapulita e dopo opportune verifiche, ha provv… - zerocalcare : Nell'anniversario dell'odissea ordita dai servizi di mezzo mondo che portò alla cattura e all'incarcerazione del le… - borghi_claudio : Il tg di @Radio24_news ha appena detto 'dopo gli ultimi accertamenti è possibile che non si debba nemmeno procedere… - Fabrizia69 : RT @cgilnazionale: ?? #SIAMOTUTTICGIL. Dopo gli attacchi di ieri alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro, oggi alle ore 10 presidio an… - TargatoCN : Dopo gli scontri a Roma anche in Granda, oggi, CGIL apre e presidia le camere del lavoro -