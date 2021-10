DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: Bottas in testa, Ferrari assoluta protagonista (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58° giro/58 Inizia l’ultima tornata! Peccato per il podio sfumato, ma la Ferrari ha convinto come non accadeva da tempo. Verstappen sta guadagnando 8 punti su Hamilton. 57° giro/58 Verstappen non ha disputato una gran gara, va detto. Non è mai davvero stato in lizza per la vittoria. La pista e le condizioni meteo sembrano aver agevolato la Mercedes. 57° giro/58 Bottas SCATENATO! Sottrae il punto di bonus a Sainz e si prende il giro veloce in 1’31?023! 56° giro/58 ALLUNGA LECLERC! Guadagna 3?8 su Hamilton, che invece vede avvicinarsi Gasly a soli 9 decimi! 55° giro/58 Ricordiamo che il punto di bonus è in possesso di Sainz per il giro veloce. La Ferrari oggi ha dato spettacolo, su questi LIVElli non la si vedeva dal 2019. Era ora…Ma noi vogliamo ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58° giro/58 Inizia l’ultima tornata! Peccato per il podio sfumato, ma laha convinto come non accadeva da tempo. Verstappen sta guadagnando 8 punti su Hamilton. 57° giro/58 Verstappen non ha disputato una gran gara, va detto. Non è mai davvero stato in lizza per la vittoria. La pista e le condizioni meteo sembrano aver agevolato la Mercedes. 57° giro/58SCATENATO! Sottrae il punto di bonus a Sainz e si prende il giro veloce in 1’31?023! 56° giro/58 ALLUNGA LECLERC! Guadagna 3?8 su Hamilton, che invece vede avvicinarsi Gasly a soli 9 decimi! 55° giro/58 Ricordiamo che il punto di bonus è in possesso di Sainz per il giro veloce. Laoggi ha dato spettacolo, su questilli non la si vedeva dal 2019. Era ora…Ma noi vogliamo ...

