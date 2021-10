Canottaggio | Europei Junior Monaco 2021 | Italia seconda nel medagliere con due ori | due argenti e due bronzi

(Di domenica 10 ottobre 2021) Si è chiusa laed ultima giornata di gare aglidi, conclusi oggi adi Baviera, in Germania: l’, che ha piazzato dodici dei tredici equipaggi in Finale A, chiude al secondo posto nelcon due ori, duee due. Nel quattro con femminile Alice Codato, Aurora Spirito, Caterina Monteggia e Vittoria Calabrese, con Martina Barili come timoniere (tutte della Canottieri Gavirate), vincono l’oro davanti a Germania ed Ungheria, mentre nel quattro con maschile Luca e Marco Vicino (CRV), Simone Pappalepore (CUS Ferrara) ed Emilio Pappalettera (SC Armida), con Andrea Pagliaro (SC Firenze) come timoniere, centrano il titolo precedendo ...

