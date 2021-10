Assalto alla Cgil, Peracchi: “I no vax hanno assunto una matrice politica eversiva e violenta” (Di domenica 10 ottobre 2021) Gianni Peracchi, segretario generale Cgil Bergamo, parla di “sbocco violento dei movimenti che hanno fatto del no al vaccino la propria bandiera, e che hanno assunto una matrice politica eversiva chiara”. Il riferimento è all’Assalto alla sede nazionale del sindacato da parte di manifestanti no vax, no green pass ed esponenti di Forza Nuova nella giornata di sabato 9 ottobre, “L’Assalto alla Cgil, anche dal punto di vista simbolico – prosegue Peracchi – diventa così rilevante, evocando i periodi più neri della storia recente. Ma come sempre risponderemo con civile e ferma determinazione”. Il corteo ha assediato il palazzo della Cgil a ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 ottobre 2021) Gianni, segretario generaleBergamo, parla di “sbocco violento dei movimenti chefatto del no al vaccino la propria bandiera, e cheunachiara”. Il riferimento è all’sede nazionale del sindacato da parte di manifestanti no vax, no green pass ed esponenti di Forza Nuova nella giornata di sabato 9 ottobre, “L’, anche dal punto di vista simbolico – prosegue– diventa così rilevante, evocando i periodi più neri della storia recente. Ma come sempre risponderemo con civile e ferma determinazione”. Il corteo ha assediato il palazzo dellaa ...

pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - gualtierieurope : Alla sede della Cgil per esprimere solidarietà e vicinanza dopo il vile assalto fascista di questo pomeriggio. Atta… - giuseppelacara : RT @GrassanoMarika: Vi scandalizzate per l’assalto alla Cgil però non vi scandalizzate per le violenze psicologiche che gli italiani stanno… - DiegoNatoli2 : RT @fattoquotidiano: Roma, presidio davanti alla Cgil dopo l’assalto dei No green pass. Landini: “Siamo quelli che vogliono ricostruire il… -