Una Vita, anticipazioni (10-15 ottobre 2021): Laura avvelena Felipe e lo fa finire in coma (Di sabato 9 ottobre 2021) Laura - Una Vita Pericolo in vista per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 10 a venerdì 15 ottobre 2021, su Canale 5 alle 14.10, l'avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) sarà disposto a tutto al fine di liberarsi per sempre del rivale in amore e ricatterà la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet), presa dal timore che possa fare del male alla sorella invalida Lorenza (Yarea Guillen), affinché elimini una volte per tutte Felipe. L'inserviente eseguirà l'ordine ed avvelenerà un bicchiere d'acqua destinato all'Alvarez Hermoso. Tuttavia, la donna si pentirà in extremis e chiamerà i soccorsi; ciò non basterà però ad evitare la tragedia visto che Felipe, dopo aver perso i sensi, finirà in coma.

