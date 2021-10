Un altro Instagram down: brutto tiro per Zuckerbeg (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ andato di nuovo in down Instagram, il social fotografico di Mark Zuckerberg nonché uno dei social più utilizzati al mondo: il disservizio si è verificato nella serata di ieri, ecco cosa è successo. Instagram di nuovo in down: i dettagli (Foto Techprincess)A poche ore di fatto dal mega down di tutte le applicazioni di Mark Zuckerberg, da Facebook a Instagram passando per WhatsApp e Messenger, ufficialmente per dei problemi tecnici ai server, nella serata di ieri sono stati registrati nuovi malfunzionamenti alle applicazioni del giovane miliardario a stelle e strisce. Nel dettaglio, come scrive Hdblog.it, poco dopo le ore 20:00 Instagram è risultato essere nuovamente inaccessibile. Il 6% del bambini sarebbe dipendente da Instagram ... Leggi su computermagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ andato di nuovo in, il social fotografico di Mark Zuckerberg nonché uno dei social più utilizzati al mondo: il disservizio si è verificato nella serata di ieri, ecco cosa è successo.di nuovo in: i dettagli (Foto Techprincess)A poche ore di fatto dal megadi tutte le applicazioni di Mark Zuckerberg, da Facebook apassando per WhatsApp e Messenger, ufficialmente per dei problemi tecnici ai server, nella serata di ieri sono stati registrati nuovi malfunzionamenti alle applicazioni del giovane miliardario a stelle e strisce. Nel dettaglio, come scrive Hdblog.it, poco dopo le ore 20:00è risultato essere nuovamente inaccessibile. Il 6% del bambini sarebbe dipendente da...

