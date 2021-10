Ue, Giorgia Meloni oggi e domani a Madrid per partecipare alla convention nazionale di Vox (Di sabato 9 ottobre 2021) Il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (ECR Party), Giorgia Meloni, oggi e domani è a Madrid per partecipare a “VIVA 21. La Spagna in piedi”, grande evento nazionale organizzato dal partito spagnolo Vox presieduto da Santiago Abascal. Meloni è accompagnata da una delegazione di FdI composta dal co-presidente del gruppo Ecr nel Parlamento Europeo, Raffaele Fitto, e dall’eurodeputato Vincenzo Sofo. L’intervento del presidente di FdI è previsto per domani alle ore 12. Giorgia Meloni a Madrid L’appuntamento si colloca nel solco della sempre più stretta collaborazione tra Fratelli d’Italia e Vox nell’ambito della famiglia dei Conservatori europei: una partnership ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (ECR Party),è apera “VIVA 21. La Spagna in piedi”, grande eventoorganizzato dal partito spagnolo Vox presieduto da Santiago Abascal.è accompagnata da una delegazione di FdI composta dal co-presidente del gruppo Ecr nel Parlamento Europeo, Raffaele Fitto, e dall’eurodeputato Vincenzo Sofo. L’intervento del presidente di FdI è previsto peralle ore 12.L’appuntamento si colloca nel solco della sempre più stretta collaborazione tra Fratelli d’Italia e Vox nell’ambito della famiglia dei Conservatori europei: una partnership ...

