Treviglio | furto nella notte in panetteria | 25enne in manette

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 ottobre 2021)nottata tra giovedì e venerdì il personale del Commissariato diha proceduto all’arresto di un cittadino Marocchino, B.O. classe 1996, perché colto in flagranza di reato diaggravato. Alle 01.30 digli agenti impegnati in servizi di controllo del territorio, sono stati attirati in via dei Mille da dove provenivano dei rumori sospetti. Giunti immediatamente sul posto, hanno accertato che la porta d’ingresso di un panificio era stata forzata dall’esterno. Si sono quindi portati all’interno e hanno visto un soggetto fuggire con il registratore di cassa in mano da un altro accesso, lo hanno inseguito e arrestato. Dopo la perquisizione personale, sono stati rinvenuti degli arnesi da scasso e due dosi di cocaina. Giudicato in direttissima, B.O. è stato condannato a un ...