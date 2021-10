SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Foggia. Come finirà? (1-X-2) (Di sabato 9 ottobre 2021) La sfida tra Palermo e Foggia è in programma domenica pomeriggio al "Barbera": puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita Leggi su mediagol (Di sabato 9 ottobre 2021) La sfida traè in programma domenica pomeriggio al "Barbera": puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

Advertising

PSchioppa : @alex_orlowski @PolScorr Se lo fai sugli altri social il risultato del tuo sondaggio sarà diverso - ilmodoincui_ : @Inchiummata per il tuo sondaggio - RaiperilSociale : RT @RaiGulp: #labandanontimolla e ti aiuta a scoprire tante curiosità scientifiche! Oggi in studio aspettano #SharonSpizzichino e il capob… - RaiGulp : #labandanontimolla e ti aiuta a scoprire tante curiosità scientifiche! Oggi in studio aspettano #SharonSpizzichino… - Mediagol : SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Foggia. Come finirà? (1-X-2) -