Rissa tra ultrà Genoa-Sampdoria: Daspo a otto tifosi (Di sabato 9 ottobre 2021) La Questura di Genova ha identificato otto ultrà di Genoa e Sampdoria protagonisti di una Rissa in città e ha emesso otto Daspo Il 24 febbraio scorso nel quartiere Foce di Genova c'era stata una Rissa tra ultrà del Genoa e della Sampdoria con tanto di bastoni e cinghie. Nella giornata di ieri la Questura di Genova ha emesso le prime sentenze, come riporta la Gazzetta dello Sport. Sono stati infatti identificati otto dei protagonisti dello scontro e quindi ha emesso altrettanti Daspo. Diverse le punizioni a seconda dei casi, la massima pena è stata quella di 10 anni per due soggetti recidivi. Tutti dovranno andare a firmare in Questura nei giorni delle partite.

