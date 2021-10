Real Madrid, per la difesa spunta un colpo a parametro zero! (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Real Madrid, secondo quanto riportato da ABC, starebbe già pensando alla prossima stagione e a rinforzare il pacchetto arretrato. Uno dei principali obiettivi è Antonio Rudiger. Rudiger Chelsea Real Il difensore del Chelsea, in scadenza a giugno 2022, sarebbe infatti l’obiettivo numero uno del club spagnolo che sarebbe pronto a mettere un colpo a parametro zero. LEGGI ANCHE: Milan, Guardiola ha messo nel mirino il titolare di Pioli! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Il, secondo quanto riportato da ABC, starebbe già pensando alla prossima stagione e a rinforzare il pacchetto arretrato. Uno dei principali obiettivi è Antonio Rudiger. Rudiger ChelseaIl difensore del Chelsea, in scadenza a giugno 2022, sarebbe infatti l’obiettivo numero uno del club spagnolo che sarebbe pronto a mettere unzero. LEGGI ANCHE: Milan, Guardiola ha messo nel mirino il titolare di Pioli! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

