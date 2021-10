Mancini “Pallone d'Oro a Jorginho, strano il contrario” (Di sabato 9 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “I cinque azzurri candidati al Pallone d'Oro? Sono in quella lista perchè sono bravi, non per merito mio. Per me il Pallone d'Oro lo deve vincere Jorginho, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano il contrario”. Così il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Belgio valido come finale per il terzo posto della Nations League, ha commentato la notizia dei 5 azzurri candidati al Pallone d'Oro. Il tecnico ha parlato anche di eventuali cambi in vista della sfida di Torino e di quello che potrà essere il futuro della nazionale: “Ci potranno essere delle variazioni sul gioco, se vinciamo possiamo conquistare punti nel ranking in vista del sorteggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “I cinque azzurri candidati ald'Oro? Sono in quella lista perchè sono bravi, non per merito mio. Per me ild'Oro lo deve vincere, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbeil”. Così il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Belgio valido come finale per il terzo posto della Nations League, ha commentato la notizia dei 5 azzurri candidati ald'Oro. Il tecnico ha parlato anche di eventuali cambi in vista della sfida di Torino e di quello che potrà essere il futuro della nazionale: “Ci potranno essere delle variazioni sul gioco, se vinciamo possiamo conquistare punti nel ranking in vista del sorteggio ...

