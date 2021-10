La principessa Charlene di Monaco operata in Sudafrica: "Intervento andato molto bene" (Di sabato 9 ottobre 2021) La principessa Charlene di Monaco è stata operata in Sudafrica in anestesia generale legata a un’infezione che ha contratto a maggio e tutto ”è andato molto bene”, ha detto sabato all’Afp una fonte di palazzo. “La principessa ha subito un’operazione venerdì che è andata molto bene. Questa operazione in anestesia generale è l’ultima delle operazioni che ha dovuto subire a seguito dell’infezione otorinolaringoiatrica (orecchio, naso e gola). Ora è in osservazione per 48 ore”, ha detto questa fonte. Per diversi mesi in Sudafrica, il suo paese d’origine, la moglie del principe Alberto di Monaco, 43 anni, è stata operata il 13 agosto, di cui pochi dettagli ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Ladiè statainin anestesia generale legata a un’infezione che ha contratto a maggio e tutto ”è”, ha detto sabato all’Afp una fonte di palazzo. “Laha subito un’operazione venerdì che è andata. Questa operazione in anestesia generale è l’ultima delle operazioni che ha dovuto subire a seguito dell’infezione otorinolaringoiatrica (orecchio, naso e gola). Ora è in osservazione per 48 ore”, ha detto questa fonte. Per diversi mesi in, il suo paese d’origine, la moglie del principe Alberto di, 43 anni, è statail 13 agosto, di cui pochi dettagli ...

