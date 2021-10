(Di sabato 9 ottobre 2021)ha scherzato su's18, ha analizzato alcune fan theory e ha messo in guardia i fan sugliegg presenti nei nuovi episodi. Apiace una fan theory su's18! Nel corso della sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live, la protagonista della celebre serie di ABC ha scherzato su's, su alcune fan theory e sugliegg inclusi nei nuovi episodi. Come riportato da PEOPLE,ha scherzato su alcune fan theory riguardo a'sinsieme a Jimmy Kimmel. La protagonista ha commentato un divertente tweet di un utente che sostiene che il suo ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Grey's Anatomy 18, Ellen Pompeo svela: 'Attenti agli easter egg' - dimvitri : Ho appena guardato l'episodio S12 | E08 di Grey's Anatomy! - mirrorbvllwt : l'anno scorso avevo smesso di vedere Grey's Anatomy perchè mi agitava stimolando la mia tachicardia notturna. l'ho… - nivia_miranda13 : Marquei como visto Grey's Anatomy - 17x15 - Tradition - nivia_miranda13 : Marquei como visto Grey's Anatomy - 17x12 - Sign O' the Times -

Ultime Notizie dalla rete : Grey Anatomy

Ellen Pompeo , star di's, ha ammesso di essere finita nei guai dopo aver svelato un trucco del mestiere relativo alla serie che la vede protagonista da oltre quindici anni. L'attrice aveva fatto questa "...Anticipazioni's18 03: la trama dell'episodio che sancirà il ritorno di Addison Giovedì 14 ottobre, in prima visione assoluta in America, andrà in onda l'appuntamento più atteso per i numerosi ...Ellen Pompeo ha scherzato su Grey's Anatomy 18, ha analizzato alcune fan theory e ha messo in guardia i fan sugli easter egg presenti nei nuovi episodi. A Ellen Pompeo piace una fan theory su Grey's A ...Ci saranno alcuni easter eggs in Grey's Anatomy 18, l'idea è di Ellen Pompeo e il primo è già stato individuato dal pubblico nella ...