GP Turchia: pole fantasma di Hamilton nelle qualifiche (Di sabato 9 ottobre 2021) Le qualifiche del GP di Turchia sono nel segno della Mercedes. Lewis Hamilton doma le condizioni difficili dell’asfalto di Istanbul segnando una pole strepitosa, ma partirà dalla sesta fila. La penalità per il cambio motore è di dieci posizioni, quindi il campione del mondo scatterà domani dall’undicesima casella della griglia di partenza. Max Verstappen non approfitta appieno della situazione, e si fa battere da Valtteri Bottas. Il finlandese eredita la partenza al palo dal compagno di squadra. Charles Leclerc onora la Ferrari con il quarto tempo, che gli vale la seconda fila. Il monegasco precede Pierre Gasly, ottimo con l’Alpha Tauri. Fernando Alonso, Sergio Perez, Lando Norris, Lance Stroll e Yuki Tsunoda chiudono la top ten. GP Turchia: cosa succede nelle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021) Ledel GP disono nel segno della Mercedes. Lewisdoma le condizioni difficili dell’asfalto di Istanbul segnando unastrepitosa, ma partirà dalla sesta fila. La penalità per il cambio motore è di dieci posizioni, quindi il campione del mondo scatterà domani dall’undicesima casella della griglia di partenza. Max Verstappen non approfitta appieno della situazione, e si fa battere da Valtteri Bottas. Il finlandese eredita la partenza al palo dal compagno di squadra. Charles Leclerc onora la Ferrari con il quarto tempo, che gli vale la seconda fila. Il monegasco precede Pierre Gasly, ottimo con l’Alpha Tauri. Fernando Alonso, Sergio Perez, Lando Norris, Lance Stroll e Yuki Tsunoda chiudono la top ten. GP: cosa succede...

Advertising

SkySportF1 : ?? Gasly firma le #FP3 in Turchia ?? Ferrari in top 5 anche sul bagnato I risultati ? - SkySportF1 : ? 1° tempo di #LH44 ma è BOTTAS IN POLE POSITION ? LECLERC STRE-PI-TO-SO? I risultati ? - SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP3 in Turchia I risultati ? - messina_oggi : Bottas conquista la pole position del Gp di TurchiaISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Valtteri Bottas conquista la po… - andreastoolbox : F1, Gp di Turchia: pole a Bottas, terzo Leclerc - Rai News -