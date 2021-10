F1, GP Turchia 2021, risultati prove libere 3: Gasly il più veloce, bene Sainz e Leclerc (Di sabato 9 ottobre 2021) Pierre Gasly si è imposto con il miglior tempo al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia 2021, riuscendo ad avere la meglio sul duo Red Bull. Seconda e terza posizione, rispettivamente, per Max Verstappen e Sergio Perez, fautori di un’ottima prova. Gasly ha ottenuto il crono più rilevante in 1:30:447, mentre da segnalare un Lewis Hamilton praticamente non pervenuto, sulle retrovie per l’interezza del tempo a disposizione; britannico quasi rinunciatario, soprattutto nel corso della clip che lo ritraeva ai box. Ottime performance dei ferraristi Carlos Sainz e Charles Leclerc, rispettivamente in quarta e quinta piazza, dunque a chiudere al top 5. Di seguito i risultati della terza sessione di ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Pierresi è imposto con il miglior tempo al termine della terza sessione didel Gran Premio di, riuscendo ad avere la meglio sul duo Red Bull. Seconda e terza posizione, rispettivamente, per Max Verstappen e Sergio Perez, fautori di un’ottima prova.ha ottenuto il crono più rilevante in 1:30:447, mentre da segnalare un Lewis Hamilton praticamente non pervenuto, sulle retrovie per l’interezza del tempo a disposizione; britannico quasi rinunciatario, soprattutto nel corso della clip che lo ritraeva ai box. Ottime performance dei ferraristi Carlose Charles, rispettivamente in quarta e quinta piazza, dunque a chiudere al top 5. Di seguito idella terza sessione di ...

