Ex Milan – Rami non smette di sognare | “Difficile non pensare alla Nazionale”

Advertising

PianetaMilan : Ex @acmilan - @Rami13officiel non smette di sognare: 'Difficile non pensare alla Nazionale' - CalcioNews24 : #Rami dice la sua sul PSG -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Rami

Pianeta Milan

A Grand Hotel Chiambretti confessò di aver avuto un flirt con il giocatore Adil: ' Sono stata con un giocatore del. Non sapevo fosse ancora fidanzato ', dichiarò in diretta tv. Il ...SOGNO - L'ex difensore del, oggi al Troyes , sa bene che non sarà facile eppure l'ambizione c'... Fa parte del mio carattere e nessuno mi impedirà di sognare", ha detto. "Le persone che ...Adil Rami ha 35 anni ma non ha rinunciato al sogno di vestire ancora una volta la maglia della Nazionale. L'ex difensore del Milan, oggi al Troyes e campione del Mondo nel 2018, ha ...SOGNO - L'ex difensore del Milan, oggi al Troyes, sa bene che non sarà facile eppure l'ambizione c'è: "Ovviamente è quasi impensabile che io torni in Nazionale. Ma è difficile ...