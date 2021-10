Eutanasia, Nello Rossi: “In uno stato laico sacrosanto il diritto al fine vita, ma serve subito una legge” (Di sabato 9 ottobre 2021) Parla l'ex procuratore aggiunto di Roma:."Dal forte sostegno al referendum arriva un messaggio preciso al Parlamento. Non è più tempo di contrapposizioni ideologiche, altrimenti saranno ancora i giudici a decidere. In processi angosciosi e incerti". Leggi su repubblica (Di sabato 9 ottobre 2021) Parla l'ex procuratore aggiunto di Roma:."Dal forte sostegno al referendum arriva un messaggio preciso al Parlamento. Non è più tempo di contrapposizioni ideologiche, altrimenti saranno ancora i giudici a decidere. In processi angosciosi e incerti".

Advertising

EmilioBerettaF1 : Eutanasia, Nello Rossi: “In uno stato laico sacrosanto il diritto al fine vita, ma serve subito una legge”… - 83bytes : @Open_gol Stupendo l'esempio che ha preso, è esattamente come applicano l'eutanasia nello altri stati difatti, come no... ???? - civcatt : RT @civcatt: La separazione dei poteri ha portato alla formulazione di un’idea neutra di #laicità. Che però rischia di portare a una steril… - civcatt : La separazione dei poteri ha portato alla formulazione di un’idea neutra di #laicità. Che però rischia di portare a… -