Con Ethra Accademia Sociale le donne vittime di violenza salgono sul palcoscenico!

(Di sabato 9 ottobre 2021) Nella performance teatrale “L’innominata…chiamatemi per nome” sul palcoscenico ledidanno volto e voce a tutte leche voce non hanno! Sulla scena più di diecie, fra queste,seguite dall’associazione Ethtrae operatrici, che insieme si racconteranno per poi soffermarsi sul percorso da esplorare per essere solidali tra loro. La performance “L’innominata…chiamatemi per nome” si terrà, alle ore 19.30 di domenica 10 ottobre, nel Teatro TaTà in via Grazia Deledda a Taranto, obbligatori il green pass e la prenotazione al 3387083497 o 3456317709. L’ingresso prevede un contributo di 10 € che sarà interamente devoluto alle attività dello Sportello di Ascolto curato dall’Associazione ...