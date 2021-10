Boban | Superlega? Tentativo vergognoso di cancellare 140 anni di calcio

(Di sabato 9 ottobre 2021) L'Head of football della Uefa, Zvonimir, è stato tra i protagonisti della 3ª giornata del Festival dello Sport 2021 di Trento e ha parlato del progetto fallito della

L'Head of football della Uefa, Zvonimir, è stato tra i protagonisti della 3ª giornata del Festival dello Sport 2021 di Trento e ha parlato del progetto fallito dellaAl Festival dello Sport, Zvonimirha rilasciato alcune dichiarazioni sullanell'universo calcisticoAl Festival dello Sport di Trento era presente anche l’ex Milan Zvonimir Boban, attualmente Chief of Football della UEFA. Sono arrivate dichiarazioni durissime contro la Superlega: “La reazione della ...(Pianeta Milan) Assurdo, idea peggiore della Superlega". vedi letture. Zvonimir Boban, Head of Footbal dell'Uefa, ha parlato dell'idea di organizzare il Mondiale ogni due anni nell'intervista a ...