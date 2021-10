Boban | “La Superlega è vergognosa | ma i Mondiali ogni due anni sono pure peggio”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Zvonimir, head of football dell’Uefa, ha rilasciato un’intervista a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, di cui si riporta un estratto.? Un tentativo vergognoso, stoppato dalla gente prima ancora che dalle istituzioni. Anche seorgoglioso di come hanno reagito il presidente Ceferin e l’Uefa. Perché era una mera operazione di business per gli interessi solo di pochi e dimenticava valori, storia, tradizione, identificazione: aspetti che caratterizzano questo sport. Tutto perché questi miliardari hanno fatto male i conti del proprio club. Irresponsabili… Volevano tutto per sé, volevano cancellare i valori e americanizzare questo sport. Iofavorevole alle novità che migliorano il calcio, ma non bisogna essere ossessionati dal cambiamento. Questa idea del Mondiale ...

"Laè stato un tentativo vergognoso di cancellare 140 anni di sport che amiamo per meri ... Così Zvonimir, Chief of Football della Uefa. "Il calcio non va sconvolto unilateralmente. ...Laè stato un tentativo vergognoso di cancellare 140 anni di sport che amiamo per meri ... A parlare è Zvonimir, Chief of Football della Uefa, al Festival dello sport di Trento. E ancora:...La Superlega alla fine non è mai iniziata e il progetto continua a essere criticato. Nuove parole dure da parte di Zvonimir Boban, Chief of Football dell'Uefa, intervenuto al Festival dello Sport di T ...Al Festival dello Sport l’incontro sul calcio che verrà. Boban: “Inaccettabile il Mondiale ogni due anni”. Dal Pino: “Dobbiamo portare il calcio italiano in giro per il mondo” ...