Apple accusata di infrangere le regole antitrust in Olanda (Di sabato 9 ottobre 2021) L’antitrust olandese ha intimato ad Apple di apportare modifiche ai sistemi di pagamento in-app, accettandone anche di terzi. Il motivo, secondo l’organo regolatore del Paese, è che attualmente il colosso di Cupertino obbliga gli sviluppatori a utilizzare esclusivamente la piattaforma di acquisto interna, che prevede commissioni su quanto speso dagli utenti tra il 15% e il 30%. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Facebook lancia l’allarme: «Il colosso di Cupertino ci penalizzerà sulla pubblicità, effetti nel terzo trimestre» Stando a quanto scritto dall’agenzia Reuters, l’antitrust considera tale strumento anticoncorrenziale. L’Authority for Consumers and Markets olandese, avrebbe già informato Apple della decisione, accusandola di abuso di potere sull’App Store. L’autorità non ha previsto ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 9 ottobre 2021) L’olandese ha intimato addi apportare modifiche ai sistemi di pagamento in-app, accettandone anche di terzi. Il motivo, secondo l’organo regolatore del Paese, è che attualmente il colosso di Cupertino obbliga gli sviluppatori a utilizzare esclusivamente la piattaforma di acquisto interna, che prevede commissioni su quanto speso dagli utenti tra il 15% e il 30%. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Facebook lancia l’allarme: «Il colosso di Cupertino ci penalizzerà sulla pubblicità, effetti nel terzo trimestre» Stando a quanto scritto dall’agenzia Reuters, l’considera tale strumento anticoncorrenziale. L’Authority for Consumers and Markets olandese, avrebbe già informatodella decisione, accusandola di abuso di potere sull’App Store. L’autorità non ha previsto ...

