Amici 21, Luigi svela la sua malattia: "Per questo mi comporto così"

Luigi Strangis racconta i suoi problemi e scoppia a piange: il web se la prende con l'insegnante che lo stava rimproverando

Oltre agli stravaganti occhiali da sole bianchi – simbolo che lo rappresentano – e i simpatici siparietti con Carola Puddu, in Luigi Strangis c'è molto di più. Il cantante di Amici 21 man mano sta mostrando ai compagni, agli insegnanti e al pubblico di casa com'è davvero. Nel daytime di venerdì 8 ottobre è emerso un aspetto ancora sconosciuto del ragazzo quando ha avuto un confronto con Rudy Zerby dopo il provvedimento disciplinare al quale è stato sottoposto. Luigi dovrà affrontare la sfida perché perché la classe lo ha indicato tra quelli che non collaborano in casetta ma a ciò si è ...

