Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 ottobre 2021)DELL’8 OTTOBREORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A12TARQUINIA, DOVE È SEGNALATO UN INCENDIO AL KM 35+000 TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA, PIÙ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN VIA CASSIA SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA NOMENTANA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA COLOMBO, INFINE, SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE ...