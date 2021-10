Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 ottobre 2021)DELL’8 OTTOBREORE 17:35 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A1-NAPOLI, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI. MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E A24TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA. CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA. E SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...