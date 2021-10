Torino si aggiudica la finale dell’Eurovision Song Contest 2022

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il prossimo Eurovision si terrà a. L’edizione deldel festival internazionale si svolgerà nel capoluogo piemontese, per l’ufficialità si aspetta la comunicazione della Rai. Il presentatore più accreditato è il cantante Mika, cantautore e showman libanese, naturalizzato britannico, che da anni vive in Italia. Di regola ilviene ospitato dal paese vincitore dell’edizione precedente, in questo caso l’Italia che nel 2021 ha vinto con i Maneskin. La candidatura diè stata presentata la scorsa estate dalla sindaca Chiara Appendino. Le altre città in lizza erano Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. Nella presentazione Appedino ha descritto il capoluogo come “dotato di spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili”, con una “offerta ricettiva in grado di accogliere ...