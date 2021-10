«Strappare lungo i bordi», la serie di Zerocalcare ha una data di uscita (Di venerdì 8 ottobre 2021) Prima il debutto online, poi la presentazione alla Festa del Cinema di Roma. Zerocalcare, che con Netflix ha deciso di firmare una sua serie televisiva animata, debutterà sulla piattaforma streaming il 17 novembre prossimo, con Strappare lungo i bordi. Lo show, che l’indomani sarà presentato a Roma, durante il canonico appuntamento con il festival dello spettacolo, avrà sei episodi, di un quarto d’ora ciascuno. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 ottobre 2021) Prima il debutto online, poi la presentazione alla Festa del Cinema di Roma. Zerocalcare, che con Netflix ha deciso di firmare una sua serie televisiva animata, debutterà sulla piattaforma streaming il 17 novembre prossimo, con Strappare lungo i bordi. Lo show, che l’indomani sarà presentato a Roma, durante il canonico appuntamento con il festival dello spettacolo, avrà sei episodi, di un quarto d’ora ciascuno.

Advertising

NetflixIT : È con una calma quasi ascetica che vi diciamo che Strappare lungo i bordi, la nuova serie di @Zerocalcare è in usci… - fumettologica : Netflix Italia ha presentato il teaser trailer della serie animata Strappare lungo i bordi, creata da Zerocalcare ??… - ilpost : Le prime immagini della nuova serie animata di Zerocalcare - LetiziaBongior2 : RT @NetflixIT: È con una calma quasi ascetica che vi diciamo che Strappare lungo i bordi, la nuova serie di @Zerocalcare è in uscita il 17… - danielamarch8 : RT @NetflixIT: È con una calma quasi ascetica che vi diciamo che Strappare lungo i bordi, la nuova serie di @Zerocalcare è in uscita il 17… -