(Di venerdì 8 ottobre 2021) “mi ha fatto crescere molto, conferendomi un’ulteriore forza interiore. Ora miun. Quando ho ritirato la medaglia ero emozionatissimo, è stato un gesto straordinario di Chiellini e Bonucci, così come di tutta la squadra. Mi hanno detto che me la meritavo. In quei giorni ho vissuto un’altalena di emozioni incredibili. Subitoho fatto una videochiamata alla mia famiglia dallo spogliatoio e mi è tornato immediatamente il sorriso, anche se loro avevano il viso pieno di lacrime.cose che fanno parte del gioco, io vado avanti e mi godo quello che ho. Adesso sto bene, questo sarà il mese più importante in assoluto, perché dovrò fare un lavoro più di qualità che di quantità“. Questele parole di Leonardo ...

sportface2016 : #Roma, #Spinazzola verso il ritorno: 'Sono più maturo dopo l'infortunio, mi sento un leone' - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #LazioRoma #Roma verso RomaEmpoli @TuttoASRoma24 # Roma, Spinazzola brucia i tempi: l… - persemprecalcio : ???? #Spinazzola sta recuperando bene, la sua voglia, la sua indole e il suo atteggiamento stanno accelerando il suo… - MomentiCalcio : #Roma, #Spinazzola corre verso il rientro: ecco quando potrebbe esordire il difensore italiano - Fili27Filippo : Al suo solito, #Spinazzola corre! Forza Leo! #Roma AS Roma, Spinazzola verso il rientro. Ecco quando torna l'ester… -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola verso

... è una certezza ("con la Spagna non è andata come volevamo, ora avanti a testa altai ... E l'assenza dista creando grattacapi per il terzino sinistro, con Emerson costretto agli ...Aspettando il ritorno di, resta sotto osservazione il centrale giallorosso Mancini. ... Calendario da scoprire Il lavoro di Manciniil Qatar ricomincerà proprio dalla Nations League. Il ...Importanti novità in arrivo dai campi e dai quotidiani sugli infortunati per i fantallenatori. Chi torna e chi no (con relativi tempi di recupero) in vista della ripresa del campionato, in programma s ...In vantaggio sulla tabella di marcia. Perché poi in questi casi la testa fa davvero la differenza e quella di Spinazzola, scrive La Gazzetta dello Sport, già subito l’infortunio subito al recente Euro ...