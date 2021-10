Premio Kopa 2021, nessun italiano tra i candidati. Ecco i dieci giocatori in lizza (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella lista dei dieci candidati al Premio Kopa 2021, quello dedicato al miglior giovane dell’anno, non figura nessun volto italiano. Ecco quali sono i giocatori che si contenderanno questo riconoscimento: Mason Greenwood, Bukayo Saka, Pedri, Jérémy Doku, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Giovanni Reyna, Nuno Mendes. FOTO: Twitter Manchester United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella lista deial, quello dedicato al miglior giovane dell’anno, non figuravoltoquali sono iche si contenderanno questo riconoscimento: Mason Greenwood, Bukayo Saka, Pedri, Jérémy Doku, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Giovanni Reyna, Nuno Mendes. FOTO: Twitter Manchester United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

