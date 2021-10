Péter Forgács | nelle pieghe della storia

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 9 ottobre 2021) Per la XIV edizione del suo festival, «Archivio Aperto», Home Movies – www.homemovies.it – ha deciso di rendere omaggio al regista e artista unghereseForgacs, un maestro del cinema d’archivio (quello che altrove, in ambito internazionale, viene chiamato found footage film). Il titoloretrospettiva è Hidden Histoires. The Found Footage Films of. È già possible vedere molti dei film dell’iniziativa in rete, gratuitamente, sulla piattaforma mymovies.it, fino al 27 ottobre. Fra questi, si può segnalare la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.