Non è possibile eseguire Windows 11 su questo pc: Come installare il S.O. anche su PC non supportati (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dal 5 Ottobre Come ormai noto è disponibile il nuovo S.O. di Microsoft Windows 11 ma molti in fase di upgrade stanno ricevendo il messaggio “Non è possibile eseguire Windows 11 su questo pc” vediamo installare Windows 11 su PC non supportati. Va detto che i requisiti minimi più stringenti sono quelli legati a TPM e processore, in quanto per eseguire il nuovo OS il PC dev’essere dotato di TPM 2.0 e avere un processore Intel Core di ottava generazione, o AMD Ryzen basato su architettura Zen 2. Iniziamo con il metodo “ufficiale”di Microsoft, che prevede la modifica del registro di sistema. Prima di procedere è importare sottolineare che questo metodo bypassa il requisito del TPM 2.0, ma lascia ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dal 5 Ottobreormai noto è disponibile il nuovo S.O. di Microsoft11 ma molti in fase di upgrade stanno ricevendo il messaggio “Non è11 supc” vediamo11 su PC non. Va detto che i requisiti minimi più stringenti sono quelli legati a TPM e processore, in quanto peril nuovo OS il PC dev’essere dotato di TPM 2.0 e avere un processore Intel Core di ottava generazione, o AMD Ryzen basato su architettura Zen 2. Iniziamo con il metodo “ufficiale”di Microsoft, che prevede la modifica del registro di sistema. Prima di procedere è importare sottolineare chemetodo bypassa il requisito del TPM 2.0, ma lascia ...

