“Mourinho | stasera pippiamo” | bufera sul video in cui compare il giovane attaccante della Roma Zalewski

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Una serata con gli amici e unche finisce su Instagram e, presto, fa il giro dei social. Il, Nicolainsieme a due persone, euforiche, durante una festa. Una delle due, a un certo punto, si rivolge all’allenatoresquadra, José: “, José, stiamo a fa’ schifo, abbiamo pippato“. La società non ha commentato quanto accaduto e sembra intenzionata a tenere la vicenda il più possibile sotto traccia. Per il 19enne arriverà una multa, ma c’è molta comprensione per il ragazzo, a cui poco meno di due settimane fa è morto il padre.Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

