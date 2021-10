(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Ideldi Avellino dalla tarda serata di ieri sette ottobre sono stati impegnatiricerca di un uomo di anni 86, il quale ain località Gaudí, si era allontanato da casa e avendo perso l’orientamento non era più riuscito a ritornare al punto di partenza. Dopo ore di ricerche, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino, l’uomo è statoin un vallone, in discrete condizioni di salute. Lo stesso è stato recuperato e affidato ai sanitari del 118 intervenuti I quali lo hanno visitato sul posto e poi è rientrato presso la sua abitazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Monteforte Irpino, 86enne disperso: ritrovato nella notte dai Vigili del Fuoco ** - occhio_notizie : Spaventoso #incidente in #Campania tra auto e ambulanza veterinaria | - semplicesai : Monteforte Irpino, scontro fra un'auto e un'ambulanza: 2 feriti - Day Italia News - ptvtelenostra : VIDEO / INCIDENTE STRADALE A MONTEFORTE IRPINO: DUE FERITI - - bassairpinia : MONTEFORTE IRPINO. Incidente tra ambulanza veterinaria e auto. Due feriti. Foto e video - -

Ultime Notizie dalla rete : Monteforte Irpino

Il Sussidiario.net

Montecalvo. Una nuova giunta in sette giorni. Parola di sindaco. Il primo cittadino al suo secondo mandato a, Costantino Giordano è pronto per mettere in piedi la sua squadri in tempi brevissimi. Con la suaSi Può di voti ne ha raccolti 4065 a fronte dei 2329 della coalizione di ...... corso fluviale che come è noto attraversa una vasta porzione del territorio del capoluogo, dal confine con(Contrada Macchia) fino al confine con Atripalda (Parco Manganelli), ...I Vigili del Fuoco di Avellino, dalla tarda serata di ieri, sono stati impegnati nella ricerca di un uomo di 86 anni. E’ accaduto a Monteforte Irpino in località Gaudí.Incidente tra auto e ambulanza, paura a Monteforte Irpino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino ed i sanitari del 118 ...