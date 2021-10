Mattarella: "Il periodo buio è superato, ma molto resta da fare" (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - "Seppure ci stiamo lasciano alle spalle, come speriamo, il periodo più buio, molto resta ancora da fare", nella lotta al Covid. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla conferenza ministeriale 'Incontri con l'Africa'. "Nessuno - ha continuato - potrà dire di essere fuori dalla pandemia sino a quando non ne saremo tutti fuori. E questo vale particolarmente per due continenti cosi' vicini e cosi' legati come Africa ed Europa, cosi' prossimi da costituire un'unica regione, unita piuttosto che separata dal Mediterraneo". "L'Africa, che ospita il 17% della popolazione mondiale, ha ricevuto soltanto il 2% della produzione mondiale dei vaccini. Vi è un problema di equa distribuzione che va risolto presto", ha osservato il Presidente della ... Leggi su agi (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - "Seppure ci stiamo lasciano alle spalle, come speriamo, ilpiùancora da", nella lotta al Covid. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla conferenza ministeriale 'Incontri con l'Africa'. "Nessuno - ha continuato - potrà dire di essere fuori dalla pandemia sino a quando non ne saremo tutti fuori. E questo vale particolarmente per due continenti cosi' vicini e cosi' legati come Africa ed Europa, cosi' prossimi da costituire un'unica regione, unita piuttosto che separata dal Mediterraneo". "L'Africa, che ospita il 17% della popolazione mondiale, ha ricevuto soltanto il 2% della produzione mondiale dei vaccini. Vi è un problema di equa distribuzione che va risolto presto", ha osservato il Presidente della ...

