La NASA conferma: il cratere Jezero era un lago

La prima analisi scientifica delle immagini scattate dal rover Perseverance della NASA ha confermato che il cratere Jezero, oggi una depressione secca e erosa dal vento, era un lago tranquillo circa 3,7 miliardi di anni fa, alimentato costantemente da un piccolo fiume.

