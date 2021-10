Imprese con i nervi a fior di pelle | vedono un lockdown energetico

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Cartiere, mobilifici, produttori di ceramiche, aziende chimiche, acciaierie: è lungo l’elenco delle aziende italiane che in questi giorni non sono in grado di dire fino a quando riusciranno a evitare blocchi alla produzione, rinviare l’attivazione di ammortizzatori sociali e, infine, impedire il default. Il caro energia, trainato dall’esponenziale aumento del prezzo del gas, sta mettendo a dura prova la tenuta di tutto il tessuto industriale ma alcuni comparti, quelli più energivori, sono quelli che nel brevissimo termine temono di dover arrestare i cicli produttivi. Si tratta di quei settori che la legge italiana e le linee guida dell’Unione europea classificano come “a forte consumo di energia”, o meglio che consumano più di un Gigawattora, un milione di chilowattora, all’anno. Ognuna di queste aziende ha poi le sue specificità che nel contesto attuale di globale aumento dei prezzi ...

Advertising

EnricoLetta : Una giornata di incontri con sindacati e rappresentanti delle piccole e medie imprese in vista della prossima legge… - itinagli : Il @pdnetwork continua a lavorare con il Governo sul Piano di ripresa, per il rilancio dell’economia e dell’occupaz… - Confindustria : Dopo quasi un anno di lavoro che ha coinvolto oltre 6.5 milioni di imprese, 9 Task Force, 1000 delegati e 2000 part… - attilascuola : RT @valy_s: #Covid19 TOH!! Si sono accorti che l’obbligo di #greenpass con MLN di lavoratori ancora senza, è economicamente insostenibile.… - Daniela192601 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Green pass, obiettivo fallito. Così andiamo tutti a sbattere A una settimana dall’appli… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese con

Corriere della Sera

Il vertiginoso aumento del costo del gas naturale si ripercuote sulle bollette di luce e gas non solo per le famiglie ma anche per leconseguenze che iniziano a farsi sentire in modo più che tangibile nel momento in cui i rincari sono così pesanti da costringere ad uno stop della produzione . È quanto accaduto, per la ...Questa nuova aliquota riguarderà infatti oltre 1.500 società che in Irlanda danno lavoro a circa 400 mila persone , ma lascerà fuori tutte le piccole e medieun giro d'affari che non ...Borghi, welfare culturale e imprese dello spettacolo ... temporale posto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la messa a terra dei progetti, con 5,7 miliardi di euro (inclusi i 14 ...Grazie a “ItaliaBonus”, l’innovativa piattaforma “marketplace” creata da ConfeserFidi, con Cdp, Artigiancassa e Banca Sella come partner – , negli ultimi mesi già 700 imprese hanno ottenuto liquidità ...